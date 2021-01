Einer poltert, einer sudert und ein anderer sitzt in der Ecke und trotzt - was die Politik in den letzten Tagen in puncto Freitesten an den Tag gelegt hat, ist an Kindergartengehabe kaum zu überbieten. Ist es denn zu viel verlangt, wenigstens dann an einem Strang zu ziehen, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht? Politiker, reißt Euch zusammen!