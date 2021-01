2469 Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich hat der Krisenstab am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) vermeldet. Den vierten Tag infolge hält somit mittlerweile der Negativ-Trend punkto Infektionsgeschehen an. Zudem sind im Vergleichszeitraum weitere 68 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Auf den Covid-19-Stationen in den Spitälern wurde ein leichter Patientenrückgang verzeichnet: Elf Betten auf Normal- und zehn auf Intensivstationen wurden landesweit frei.