Polizei warnt vor Eindringen der Mafia in die Wirtschaft

Von einer Verlängerung des Ausnahmezustands, und damit einhergehend wohl auch Beschränkungen für beispielsweise den Handel, profitieren dürften vor allem kriminelle Organisationen, allen voran die Mafia, warnte indes die Polizei in Rom am Mittwoch in einem veröffentlichten Bericht. Mafiosi würden durch Korruption versuchen, auf die Gelder zuzugreifen, die die Regierung für die Wirtschaft locker macht, und sich öffentliche Aufträge verschaffen. Italien hat daher als erstes Land eine Taskforce eingerichtet, die in der Corona-Zeit Strategien gegen das Eindringen der Mafia in die legale Wirtschaft entwickeln soll.