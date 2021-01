Die ersten Personen wurden in Wien am 27. Dezember geimpft. In den Tagen danach wurden an die 2000 Dosen ausgefolgt. Nach Abschluss der zweiten Runde plant Wien ab 12. Jänner die Anwendung bei einem breiteren Personenkreis. So sollen bestimmte Berufsgruppen wie etwa Sanitäter zum Zug kommen. Auch betagte Wiener, die in keiner Betreuungseinrichtung leben, sollen geimpft werden.