„Natürlich zipft uns das alle brutal an“, erlebt auch Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft Momente, in denen er angefressen ist und hadert. Er will sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, zumal er zuletzt viele Hürden meistern musste und sich auf dem richtigen Weg wähnt. Auf seiner Heimschanze in Bischofshofen hofft der 27-Jährige auf ein Aha-Erlebnis. „Wir haben sicher vier Kandidaten fürs Stockerl, vielleicht kommt einer durch“, ist er überzeugt, dass er und seine Kollegen auf der Paul-Außerleitner-Schanze das Ruder herumreißen können. Die nötige Lockerheit darf nicht fehlen, denn er weiß: „Du kannst es nicht erzwingen!“