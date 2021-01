Als Start sei immer der 12. Jänner avisiert gewesen. Da es sich um einen tiefgefrorenen Impfstoff handle, müssten die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen gut vorbereitet werden, so Reich. Es brauche dabei keine „Ho-Ruck-Aktion“. Auch sei in den Heimen entsprechend Zeit für Gespräche und Aufklärung nötig.