„Dieses Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können.“ So fasste Salzburg-Coach Matt McIlvane den 3:2-Sieg in Dornbirn zusammen. Zu verdanken war der wichtige Erfolg gegen den Tabellennachbarn einem gut aufgelegten „JP“ Lamoureux, einem starken Powerplay und einem pfeilschnellen Supertalent.