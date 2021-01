Nicht in der Rechnung: Was kosten den Staat die über 500.000 Arbeitslosen? Wie viele Menschen werden langfristig keinen Job mehr finden? Und wie viele Unternehmen schlittern angesichts monatelanger Schließungen in den kommenden Monaten in die Pleite? Fragen, die auch Wirtschaftsforscher noch nicht beantworten können. Das Institut für Höhere Studien rechnet für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent (2020: -7,5 Prozent). Eingepreist in die Prognose ist ein Monat im vollen Lockdown. Der kostet direkt und indirekt, so die Wirtschaftskammer, 1,7 Milliarden Euro - pro Woche.