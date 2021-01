Die Schultz-Eishalle in Wien war als große Bühne vorgesehen. Corona ist Spaßverderber für Österreichs Handballer, die mit dem dritten Prestige-Duell gegen den „großen Bruder“ in 13 Monaten Mittwoch im Grazer Sportpark (ORF 1 live 13.35 Uhr) in einer kleineren Halle das Jahr eröffnen. Ohne Fans. Dafür mit einem enorm ambitionierten Routinier an Bord sowie einem Goalie, der die richtigen Socken parat hat.