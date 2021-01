Zunächst habe der Brasilianer Sandro leichte Symptome gezeigt und sich einem Test unterzogen, teilte der Serie-A-Klub am Montagabend mit. Der 29-Jährige sei in Isolation. Juventus stehe im Kontakt mit den Gesundheitsbehörden. Am Dienstag folgte schließlich die nächste schlechte Nachricht: Auch der kolumbianische Defensiv-Spieler Juan Cuadrado habe ein positives Ergebnis erhalten. Der Test sei im Rahmen von Routinekontrollen gemacht worden. Auch der 32-Jährige befinde sich in Isolation. Er habe jedoch keine Symptome.