Gingen Lockdown und Planungsunsicherheit über den April hinaus, „ist jede dritte Herberge in Wien pleite“, warnt Schmid. Ein düsteres Bild für eine Stadt, in der fast 120.000 Menschen ihren Lebensunterhalt in der Branche verdienen. Der Ausweg laut Fachgruppenobmann Schmid sei zeitnahes Hochfahren der Häuser unter folgenden Bedingungen: Jeder Mitarbeiter wird mindestens einmal pro Woche (freiwillig) getestet. Auf Kosten des Arbeitgebers.