Am Dienstagabend kam es zu einer großen Suchaktion auf und um den Mönchsberg in der Stadt Salzburg. Ein Passant wie auch die gerufenen Polizisten hatten Hilferufe über dem Neutor gehört. An der Suche beteiligte sich ein Polizei-Hubschrauber mit Wärmebildkamera und kreiste mehrmals über dem Stadtberg. Personen konnte keine gefunden werden.