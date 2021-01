Große Unterschiede bei Impfbereitschaft

Die Impfbereitschaft beschreibt Günther Bauer, Leiter der Linzer Seniorenheime, so: „Senioren zwischen 60 und 95 Prozent, Mitarbeiter zwischen 20 und 70 Prozent.“ In jedem Haus ist es unterschiedlich. Er wünscht sich mehr Infos, mehr Zeit für Kommunikation.

„Kein Impfstoff darf ungenutzt bleiben“, appelliert Wolfgang Ziegler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte und selbst Arzt in Kremsmünster. Man sollte diesen rasch und gezielt in Heimen einsetzen, die stark betroffen sind.

Haberlander betont: „Impfstoff, der übrigbleibt, wird sofort Krankenhäusern für Mitarbeiter in Corona-Stationen angeboten.“