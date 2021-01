Eigentlich ist es sogar ein Doppelschlag, den die Zoll-Behörde für sich verbuchen kann: Nachdem bereits im November in Wien-Floridsdorf - die „Krone“ berichtete - eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben wurde, schlugen Fahnder jetzt in Niederösterreich zu. In zwei Lagerhallen wurden an die 2,4 Tonnen geschmuggelter Tabak sowie Geräte zur Herstellung von Zigaretten sichergestellt. Mit diesen Zutaten hätte die internationale Tschick-Mafia bis zu drei Millionen Zigaretten (umgerechnet 15.000 Stangen) produzieren können.