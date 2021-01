Neue Richtlinie für Demonstrationen

Und da das erhöhte Aggressionspotenzial im Zuge der landesweiten Corona-Proteste am Wochenende - etwa in Wien oder in Graz bereits zu spüren gewesen sei, kündigt der Innenminister für kommenden Donnerstag eine neue Richtlinie an, wonach es rechtlich einfacher sein soll, Demos im Vorfeld zu untersagen.