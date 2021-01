Start am 11. Jänner

Ab 11. Jänner kommen sie aber doch: In Graz, Gleisdorf, Leibnitz, Bruck, Judenburg und Liezen wird es ab Montag möglich sein, sich kostenlos testen zu lassen. Ab 22. Jänner wird dieses Angebot zum voraussichtlichem Ende des Lockdowns um 13 Standorte erweitert. Am 23. und 24. Jänner werden die Standorte auch am Wochenende geöffnet sein. Die generellen Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag bis 20 Uhr. Am 11. Jänner öffnen die Standorte um 12 Uhr.