Im Herbst sollen es noch die Kuchler gewesen sein, die die Zahlen in die Höhe trieben. Jetzt wollen sich laut Bürgermeister in Hintersee einige nicht mehr an die Corona-Regeln halten. Auch an Silvester hat sich gezeigt: In den ländlichen Regionen pfeifen viele auf die Verbote – die Infektionszahlen steigen dort stark.