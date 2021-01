Rudolf Weimann aus St. Georgen an der Gusen will Parkflächen mit Solar-Carports ausstatten. In seiner Heimatgemeinde hat sich dieses System bereits seit Mai 2017 bewährt. Der Ökopionier führte auch schon Gespräche mit einigen interessierten Firmen, den großen Nachteil sieht er allerdings noch bei der Förderung.