Eigentlich ist es sogar ein Doppelschlag, den die Zoll-Behörde für sich verbuchen kann: Nachdem bereits im November in Wien-Floridsdorf – die „Krone“ berichtete – eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben wurde, schlugen Linzer Fahnder jetzt in Niederösterreich zu. In zwei Lagerhallen wurden rund 2,4 Tonnen geschmuggelter Tabak sowie Geräte zur Herstellung von Zigaretten sichergestellt.