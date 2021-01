Es war ausgerechnet am Tag vor dem Heiligen Abend! Offenbar am Weg nach Hamburg touchierte ein mit 21 Tonnen Teiglingen beladener Sattelschlepper in der Nacht auf den 23. Dezember auf der eisglatten B181 bei Achenkirch ein Pegelmesshäuschen und krachte in ein verbautes Bachbett. Das Führerhaus wurde regelrecht weggerissen. Der stark blutende Lenker, ein 48-jähriger Grieche, musste von der Feuerwehr mithilfe einer Bergeschere aus der völlig demolierten Kabine befreit und in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.