Dass es viele Oberösterreicher in Zeiten von Corona und Lockdowns an die frische Luft zieht, stößt in Kirchschlag bei Linz zwar auf Verständnis, dass vielen aber scheinbar alles egal ist, will man in der Gemeinde nicht akzeptieren. „Es gibt ja eigentlich keine offizielle Rodelwiese bei uns, dass die Leute dort trotzdem Schlittenfahren dürfen, haben sie dem guten Willen der Grundstücksbesitzer zu verdanken“, erklärt Walter Oberneder, Betreiber der Schischule Ralf & Walter.