Deutschland plant, die Bewegungsfreiheit in Regionen, in denen es viele Corona-Neuinfektionen gibt, drastisch einzuschränken. Bewohner in betroffenen Landkreisen dürfen sich ersten Informationen zufolge dann nur 15 Kilometer vom Wohnort entfernen - die „Bild“-Zeitung schreibt in diesem Zusammenhang von einer „Corona-Leine“.