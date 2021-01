So auch in Herzogenburg. Dort begann am Sonntag die Alarmierung zunächst mit einem Schock für die Florianis: Als Einsatzort war nämlich ihr Feuerwehrhaus angeführt. Der Brand war allerdings nicht im, sondern unter ihrer Zentrale ausgebrochen, im öffentlichen WC der Stadt. Es dürfte das Werk eines Feuerteufels gewesen sein. Denn Spuren deuten daraufhin, dass bereits wenige Stunden zuvor in dieser WC-Anlage ein kleines Feuer entfacht worden war, das allerdings unbemerkt geblieben und von selbst ausgegangen war. Zudem wurde auch in der Toilette beim Friedhof gezündelt. In allen drei Fällen dürfte Klopapier in Brand gesteckt worden sein. Die Polizei ersucht um Hinweise unter 059133/3165.