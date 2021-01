Probleme ignoriert, verdrängt, heruntergespielt

Wenn die Fantasien vom Paradies mit den Realitäten einer beinharten Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft kollidieren und noch Diskriminierungserfahrungen hinzukommen, dann entstehen Enttäuschung und Zorn. Und aufgestauter Zorn hat sich nun in Wien, wie schon seit längerer Zeit in Paris, in Gewaltakten gegen Sachen und Menschen entladen. In Paris herrschen in manchen Vierteln bereits anomische Zustände, in Wien sind wir offensichtlich auf dem Weg dazu. Und warum? Weil die politisch Verantwortlichen und die Vertreter des journalistischen Meinungsestablishments die Gefahren, die von einer stetig anwachsenden Menge an traumatisierten, für unsere Arbeitsmarktstandards minderqualifizierten und kulturell hochgradig differenten überwiegend jungen Menschen ausgehen, bewusst ignorieren, verdrängen oder aus identitätspolitischen Gründen herunterspielen.