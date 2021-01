Wie berichtet, sind laut jüngster Statistik des Arbeitsmarktservice (AMS) in Tirol 40.650 Personen arbeitslos. Davon nehmen derzeit 1900 Frauen und Männer an einer AMS-Schulung teil. „Weiterbildung und Schulungen“ nennt AMS-Chef Alfred Lercher als zentrale Maßnahmen für das heurige Jahr. Lercher rechnet mit keiner raschen Erholung des Arbeitsmarktes: „Frühestens im zweiten Halbjahr.“ Mit einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau rechnet der AMS-Chef gar erst in fünf bis sechs Jahren.