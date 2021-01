Alarm löste ein Schlepper im Bezirk Eisenstadt-Umgebung aus. Ein Zeuge hatte den Verdächtigen beobachtet, der nahe der Grenze zu Ungarn mit sechs Flüchtlingen in einem Opel Vectra unterwegs war. Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Fahndung. Das Bundesheer stoppte den illegalen Transport in Siegendorf.