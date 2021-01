Bei einem Polizei-Großeinsatz in Wien-Hietzing sind am Dienstag Schüsse gefallen. Laut ersten Informationen der Polizei soll eine 67-jährige Frau zunächst ihre Pflegerin angegriffen haben. Die Sondereinheit WEGA rückte an und war schließlich gezwungen, auf die Verdächtige zu schießen.