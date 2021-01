Die Personalwechsel an der Spitze der Exekutive gehen weiter. Voll motiviert ins Jahr 2021 startet Markus Zisper als neuer Kommandant der Polizeiinspektion in Gols. Landesdirektor Martin Huber und Rainer Bierbaumer, Polizeichef des Bezirkes Neusiedl am See, überreichten das offizielle Dekret.