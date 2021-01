Der SCR Altach wartet nach einem misslungenen Herbst-Durchgang in der Bundesliga weiter auf Verstärkung. Beim Trainingsauftakt am Dienstag gab es noch keine neuen Gesichter zu sehen. Trainer Alex Pastoor ließ durchblicken, dass er sich von seinen Spielern erwarte, nun geschlossen mitzuziehen. „Wir werden diesen Zug gemeinsam in Bewegung setzen. Dieser Zug fährt mit meiner Geschwindigkeit. Derjenige, der an Bord sein will, ist an Bord. Derjenige, der nur mitfahren will, muss aussteigen“, sagte er.