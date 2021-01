Die 18-Jährige fuhr gegen 23 Uhr auf einer Gemeindestraße in Haiming in Richtung Silz, als sie plötzlich aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links geriet, ihr Auto verriss und letztlich von der Fahrbahn abkam. „Das Auto prallte in der Folge gegen einen Zaun, schlitterte diesem entlang und kam erst nach 40 Metern zum Stillstand“, berichtete die Polizei.