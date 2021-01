Aufgrund der Corona-Pandemie war eine Reise in wärmere Gefilde dieses Jahr nicht umsetzbar, was aufgrund der guten Trainingsbedingungen vor Ort aber nicht ins Gewicht fallen sollte. Die diesmal kurze Winterpause sieht Marsch nicht als Nachteil. „Die Pause war nicht so lange, also sind die Jungs noch fit und bereit, um die nächsten Wochen im Training Druck zu machen“, sagte der Amerikaner bei einem Medientermin. Gleich im ersten Training soll das Defensivverhalten angesprochen werden. 15 Gegentore im Bundesliga-Herbst waren zu viel, Sturm Graz hat etwa nur fünf erhalten, der LASK zehn. Man könne laut Marsch aber ganz generell besser spielen, auch wenn die Ausgangspositionen in allen Bewerben gut seien.