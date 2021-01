Nach einem spektakulären Einbruch in ein Fotogeschäft sind am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zwei Männer zu je eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten im Mai 2019 mit einem fremden Pkw die Auslage eines Fotogeschäfts in der Feldkircher Innenstadt gerammt und waren mit einer Beute im Wert von rund 93.000 Euro geflohen. Die beiden Polen wurden im Sommer 2020 in Krakau verhaftet und nach Österreich ausgeliefert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.