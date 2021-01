Im Gemeindegebiet von Nikolsdorf, Osttirol, fing ein Stall am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoß des Gebäudes bereits in Vollbrand. Das in unmittelbarer Nähe liegende Wohnhaus wurde von den Flammen glücklicherweise nicht erfasst. Mehrere Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Durch den Brand kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden.