Beim zweiten Rennen am Dienstag lief es noch besser – die 20-Jährige feierte in einer Zeit von 1:10,83 Minuten ihren ersten Triumph im Europacup, 0,34 Sekunden vor Teamkollegin Christina Ager. Mit Julia Scheib (5.), Christine Scheyer (7.), Sabrina Maier (9.) und Lena Wechner schafften es weitere vier ÖSV-Läuferinnen in die Top Ten.