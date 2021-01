Nächste Etappe beginnt im März

Aber auch abseits des Megatunnels nimmt die Koralmbahn immer konkretere Formen an: Mit dem Start des viergleisigen Ausbaus zwischen Puntigam und Feldkirchen im März 2021 und den schnell voranschreitenden Arbeiten am letzten großen Rohbauabschnitt zwischen Feldkirchen und Weitendorf (inklusive Unterflurtrasse), biegt die Koralmbahn in die Zielkurve ein. Nach der Fertigstellung können Fahrgäste umweltfreundlich und bequem in nur 45 min von Graz nach Klagenfurt reisen.