Kampf gegen Desinformation

MacMillan lobte die Supermarkt-Angestellte als „Heldin“. In weiteren Videos auf seinem TikTok-Kanal klärt der Student über Nebenwirkungen auf und beantwortet Fragen zum Vakzin. So will er Front gegen die zahlreichen Desinformationen rund um die Coronavirus-Impfung machen.