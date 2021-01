Erste Impfrunde in Kärnten

Am Dienstag auch in Kärnten die ersten Bewohner und Mitarbeiter aus vier Pflegeheimen gegen Corona geimpft. 282 Personen hatten sich dazu angemeldet, weitere sollen in den nächsten Wochen noch folgen. Die ersten Statements und Reaktionen von geimpften Personen sind durchaus positiv.