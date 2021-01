Regierungen ernten Kritik für schleppende Impfkampagne

Seit dem offiziellen Impfstart in der EU am 27. Dezember verläuft die Kampagne in Deutschland - wie auch in zahlreichen anderen EU-Staaten - eher schleppend. Die Regierungen werden einerseits dafür kritisiert, dass zu wenig Impfstoffdosen bestellt worden seien, und andererseits für die langen Wartezeiten. In Deutschland waren mit Stand Sonntagmorgen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rund 240.000 Menschen geimpft. In Österreich wurden bis Dienstag wurden laut Gesundheitsministerium exakt 8360 Dosen ausgeliefert, die meisten davon wurden auch bereits injiziert.