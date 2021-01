Wöchentliche Corona-Tests für Schüler und eine Impfpflicht für Lehrer, so lautet die Forderung des Dachverbands der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen. Damit wollen sie eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglichen. Sprecherin Evelyn Kometter glaubt nicht mehr an das vom Bildungsministerium ausgegebene Ziel, am 18. Jänner wieder mit dem Präsenzunterricht zu beginnen. Die Woche bis zum 24. Jänner solle deshalb wenigstens dafür genutzt werden, die Schüler durchzutesten und Lehrer zu impfen.