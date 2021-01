Der erneute harte Lockdown in England könnte aufgrund der rasant steigenden Corona-Neuinfektionen möglicherweise noch bis März andauern. Vor dem Land lägen „sehr, sehr schwierige Wochen“. Es sei nicht „mit Sicherheit“ vorherzusagen, ob die Einschränkungen, die bisher für sechs Wochen angeordnet sind, danach aufgehoben werden könnten, so der britische Staatssekretär Michael Gove am Dienstag.