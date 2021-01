Die SPÖ lässt kein gutes Haar am türkis-grünen Krisenmanagement - und ist besorgt angesichts einer halben Million Arbeitslosen. Die Regierung habe zu wenig getan, um die Corona-bedingte Arbeitslosigkeit zu dämpfen, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried und Sozialsprecher Josef Muchitsch am Dienstag. Auch medizinisch habe sich die Regierung zahlreiche Versäumnisse zuschulden kommen lassen. So sei Österreich viel zu langsam beim Impfen, befand Leichtfried. Stattdessen gebe es ein Übermaß an Inszenierung.