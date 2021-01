Frankreich liegt bei Impfungen zurück

Am Dienstagmorgen herrschte im Land noch immer Unklarheit über die konkrete Zahl der geimpften Menschen. Am Montag seien 2000 Impfungen überschritten worden. Fakt ist, dass Frankreich im Vergleich mit anderen Staaten zurückliegt. Véran versprach, dass man in den kommenden Tagen zu den Nachbarn aufschließen werde. Im Nachbarland Deutschland wurden mit Stand Montagmittag mehr als 260.000 Impfungen offiziell gemeldet. In Österreich waren es bis Montag rund 6000 Impfungen.