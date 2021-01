Langsame Rückkehr in die Klasse

Nach monatelangem Digitalunterricht wegen der Corona-Pandemie für Schüler der höheren Jahrgangsstufen beginnt in einigen italienischen Regionen am Donnerstag wieder der Präsenzunterricht, allerdings auf stark eingeschränkte Weise. Jede Region geht eigene Wege. Die Toskana und das Aostatal starten bereits am Donnerstag mit dem Präsenzunterricht, Kampanien öffnet die Schulen erst am 11. Jänner, Venetien und Friaul-Julisch Venetien wollen sich noch bis zum 31. Jänner Zeit nehmen. Ein Schichtbetrieb, sowie das Verschieben von Unterrichtsbeginn und -ende werden geprüft.