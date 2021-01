Trauer um Bob Brett! Wie die Spielerverienigung ATP bekannt gab, verstarb der ehemalige Trainer von Boris Becker im Alter von 67 Jahren an Krebs. Mit dem Australier als Coach gewann Becker 1989 Wimbledon und die US Open. Nach dem Sieg bei den Australien Open 1991 übernahm Becker mit Brett an seiner Seite auch die Führung in der Weltrangliste.