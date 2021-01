Vor einem Jahr am Bagdader Flughafen ausgeschaltet

Auf Trumps Anweisung hatte die US-Armee Soleimani am 3. Jänner 2020 bei einem Irak-Besuch mit einem Raketenangriff in der Nähe des Flughafens Bagdad getötet. Dabei kam auch der einflussreiche irakische Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis um. Soleimani war Kommandant der Al-Quds-Brigaden, die zu einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte gehören. Er koordinierte die Aktivitäten irantreuer Milizen im Irak und in anderen Ländern.