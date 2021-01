„Erste Hinweise“ auf vermehrte Ansteckungen bei Kindern

Dass Kinder und Jugendliche häufiger und schwerer an der neuen Coronavirus-Variante bzw. an dem dadurch ausgelösten Covid-19 erkranken, wollte Bergthaler so nicht bestätigen: „Es gibt erste Hinweise auf vermehrte Ansteckungen, schwerere Verläufe wurden aber großteils nicht beobachtet.“ Die genauen Ursachen müssten aber erst von wissenschaftlicher Seite geklärt werden.