Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss wegen eines positiven Corona-Tests vorerst auf seinen Abwehrspieler Alex Sandro verzichten. Der Brasilianer habe leichte Corona-Symptome gezeigt und sich einem Test unterzogen, teilte der Serie-A-Klub am Montagabend mit. Der 29-Jährige sei in Isolation. Sandro wird deshalb am Mittwoch fehlen, wenn der Tabellenfünfte zum Top-Spiel beim Liga-Primus AC Milan antritt.