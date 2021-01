Beim letztlich klaren 5:2-Sieg gegen Mainz 05 am Sonntag gerieten die Münchner in der Bundesliga zum achten Mal in Folge in Rückstand. Zur Pause hatte es 2:0 für den krassen Außenseiter gestanden, und gleich nach Wiederanpfiff verhinderte nur Keeper Manuel Neuer mit einer Glanzparade das 0:3. Wer weiß, wie die Partie dann ausgegangen wäre ...