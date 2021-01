Neuschnee am Mittwoch

Nach kurzer Schneepause kündigen Wetterexperten aber schon den nächsten Schneefall an. „In der Nacht von heute auf morgen, Mittwoch, ist in Teilen Kärntens mit Neuschnee zu rechnen. Im Gailtal und in den Karawanken können zehn Zentimeter fallen“, so Ubimet- Meteorologe Nikolas Zimmermann.

„Das Tief zieht diesmal mehr über den Südosten Kärntens. In Osttirol, im Möll-, im Lieser- und Maltatal schneit es daher nur wenige Zentimeter. Donnerstag und Freitag soll es frostig, aber sonnig werden. Zimmermann: “Laut derzeitigem Stand könnte es dann am Wochenende wieder schneien."