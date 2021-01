Ein anderer Superstar hingegen war in dieser Nacht wieder gut drauf. Der zweimalige MVP Stephan Curry legte nach seiner 62-Punkte-Gala am Tag davor gegen die Sacramento Kings 30 Punkte in nur 30 Minuten nach. Mit dem 137:106 Sieg feierten die Golden State Warriors den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen.